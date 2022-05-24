Оккупанты абсолютно не считают свой личный состав: одна рота уничтожена, они бросают следующую и так все время, – офицер областной ТрО Луганщины
Офицер областной ТрО Луганщины Сергей Шакун убежден, что российские захватчики прилагают все усилия, чтобы мобилизовать людей на войну, а впоследствии бросить на передовую линию
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Россия не считает людей за людей, для них это быдло, стадо. Они собирают всех, кого могут, таким образом пытаются пополнить "стадо мяса", по-другому нельзя сказать. Уже берут людей с оккупированных территорий Луганщины, Донбасса, выставляют на передовую линию, а сзади них идут кадыровцы. Россияне своих не считают: по ситуации в Попасной мы увидели, они ротами бросают личный состав. Наши уничтожили одну роту, они другую бросают и так все время", - подчеркнул Шакун.
Офицер добавил, что украинское войско в Луганской области активно использует оружие, предоставленное европейскими и американскими партнерами. Оккупанты уже чувствуют значительное усиление украинского войска, поэтому всеми силами пытаются уничтожать новую технику.
"Россияне сейчас гоняются за каждой группой наших военных, которые уничтожают врага. Оккупанты активно ведут разведки по этому новому оружию и пытаются нанести поражение, потому что новая техника очень мощная и очень точная", – сказал он.
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