Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Россия не считает людей за людей, для них это быдло, стадо. Они собирают всех, кого могут, таким образом пытаются пополнить "стадо мяса", по-другому нельзя сказать. Уже берут людей с оккупированных территорий Луганщины, Донбасса, выставляют на передовую линию, а сзади них идут кадыровцы. Россияне своих не считают: по ситуации в Попасной мы увидели, они ротами бросают личный состав. Наши уничтожили одну роту, они другую бросают и так все время", - подчеркнул Шакун.



Офицер добавил, что украинское войско в Луганской области активно использует оружие, предоставленное европейскими и американскими партнерами. Оккупанты уже чувствуют значительное усиление украинского войска, поэтому всеми силами пытаются уничтожать новую технику.



"Россияне сейчас гоняются за каждой группой наших военных, которые уничтожают врага. Оккупанты активно ведут разведки по этому новому оружию и пытаются нанести поражение, потому что новая техника очень мощная и очень точная", – сказал он.

Луганщина - это форпост, сдерживающий нашествие российской армии, - Гайдай

Российские войска могут добиться незначительных успехов к западу от Попасной в ближайшее время, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут, - ISW



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