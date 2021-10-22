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Оккупанты 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе: ранен украинский военный, еще один травмирован

22 октября, 2021 пятница
17:47
война с Россией ООС

В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские позиции в районе Новолуганское оккупант обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Возле Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевого травмирования. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь.

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Россия
Донбасс
Красногоровка
Катериновка
ООС
новости Донбасса
Золотое-4
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