Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: семь раненых
Оккупанты в течение 6 мая 2023 года восемь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате этого пострадали семь человек
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Восемь обстрелов Никопольского района, семь человек пострадали от действий агрессора", – говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне наносили удары по Никополю из "градов" и тяжелой артиллерии. В результате пятеро мужчин в возрасте от 44 до 60 лет получили ранения. Четверо из них госпитализированы, один пострадавший будет лечиться дома.
Известно, что в городе повреждены 14 частных домов и 13 хозяйственных построек, газопровод, промышленное предприятие. Повреждения получило и одно не эксплуатируемое здание.
"Еще три громады района - Марганецкая, Мировская, Покровская - попали под огонь из тяжелой артиллерии. В последней в результате обстрелов пострадала 63-летняя женщина, она в больнице. Повреждено здание лицея, полдесятка частных домов, хозяйственное сооружение, электросети", - написал Лушук .
Вечером оккупационные войска снова обстреляли из "градов" Мировскую ТГ. Известно, что один 43-летний мужчина получил ранения. Повреждены два дома, одно хозяйственное здание и один автомобиль. Подробностей пока нет.
- Как уже сообщалось, в ночь на 5 мая российские войска артиллерией обстреляли Никополь, есть повреждения домов и хозяйственных построек, пострадавших нет.
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