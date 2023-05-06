Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: семь раненых

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Восемь обстрелов Никопольского района, семь человек пострадали от действий агрессора", – говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне наносили удары по Никополю из "градов" и тяжелой артиллерии. В результате пятеро мужчин в возрасте от 44 до 60 лет получили ранения. Четверо из них госпитализированы, один пострадавший будет лечиться дома.

Известно, что в городе повреждены 14 частных домов и 13 хозяйственных построек, газопровод, промышленное предприятие. Повреждения получило и одно не эксплуатируемое здание.

"Еще три громады района - Марганецкая, Мировская, Покровская - попали под огонь из тяжелой артиллерии. В последней в результате обстрелов пострадала 63-летняя женщина, она в больнице. Повреждено здание лицея, полдесятка частных домов, хозяйственное сооружение, электросети", - написал Лушук .

Вечером оккупационные войска снова обстреляли из "градов" Мировскую ТГ. Известно, что один 43-летний мужчина получил ранения. Повреждены два дома, одно хозяйственное здание и один автомобиль. Подробностей пока нет.