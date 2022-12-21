Оккупанты 71 раз за сутки обстреляли Херсонщину, убили человека, еще 6 ранили
Военные РФ совершили 71 обстрел Херсонской области за сутки 20 декабря, россияне били по жилым домам Херсона и попали в речной порт
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
В течение 20 декабря оккупанты произвели 71 обстрел Херсонщины. Войска РФ били по области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Отмечается, что россияне снова били по жилым кварталам Херсона. Также они попали в речной порт, частные и многоквартирные дома.
"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. За прошедшие сутки россияне убили 1 человека, 6 человек получили ранения разной степени тяжести", - сообщил глава ОВА.
- Напомним, поздно вечером 20 декабря российские войска обстреляли артиллерией Курахово в Донецкой области. Есть раненый, повреждены две пятиэтажки и частные автомобили.
- В ночь на 21 декабря оккупанты снова обстреляли Никопольский район: войска РФ били из "градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам.
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