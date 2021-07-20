Оккупанты 7 раз нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из запрещенных минометов

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

В районе Водяного, на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Марьинки российские оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.



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