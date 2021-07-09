Оккупанты 6 раз нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из запрещенного оружия
В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 9 июля зафиксировано 6 обстрелов со стороны российских оккупантов
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Зайцево оккупант обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершил обстрел из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.
На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь.
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