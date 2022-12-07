Оккупанты 51 раз обстреляли Херсонщину, под огнем гражданские объекты

Об этом отчитывался председатель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Россияне за сутки 6 декабря 51 раз обстреляли Херсон: населенные пункты оказались под атакой из артиллерии, РСЗО, танков и минометов. Известно поражение объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Ярослав Янушевич информирует, что "прошлые сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения". От вражеских ударов погибли два гражданских человека, еще один житель области получил ранения.

Напомним, 6 декабря РФ обстреляла больницу и детсад в Сумской области, за день террористы выпустили по территории области 226 снарядов и мин.

В ночь на 7 декабря россияне атаковали Никопольский район на Днепропетровщине, в результате чего повреждены дома и газопроводы.

Тогда же российские кафиры нанесли удар двум общинам Запорожского района, в результате чего три человека получили ранения.

Всего за сутки 6 декабря войска РФ совершили 10 ракетных и 33 авиационных удара, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.

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