Оккупанты 5 раз выстрелили по Сумщине из минометов
Около 13:00 29 мая в Сумской области оккупанты с территории РФ минометами обстреляли окрестности Бачевска
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.
"Сегодня около 13 часов Россия со своей территории обстреляла окрестности Бачевска, Шосткинский район. Около 5 прилетов из миномета", - отметил он.
В результате российских обстрелов никто не пострадал.
- 28 мая около 18 часов авиация РФ выпустила три неуправляемых ракеты по двум приграничным населенным пунктам Сумщины, в результате чего был ранен человек и повреждены дома, церковь и детсад.
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