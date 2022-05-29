Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.

"Сегодня около 13 часов Россия со своей территории обстреляла окрестности Бачевска, Шосткинский район. Около 5 прилетов из миномета", - отметил он.

В результате российских обстрелов никто не пострадал.

28 мая около 18 часов авиация РФ выпустила три неуправляемых ракеты по двум приграничным населенным пунктам Сумщины, в результате чего был ранен человек и повреждены дома, церковь и детсад.

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