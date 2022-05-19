Оккупанты 5 раз обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине: есть разрушенные дома
Российские войска еще раз открыли огонь по жилым массивам Зеленодольской общины, разрушены дома
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
По данным ОГА, ночью 19 мая оккупанты 5 раз открыли огонь по жилым массивам Великой Костромки Зеленодольской общины на Днепропетровщине. Обстрел производился из "градов" и "ураганов".
Предварительно пострадавших нет. В результате обстрела повреждены и разрушены дома.
Кроме того, населенный пункт остался частично без света и газа.
- Напомним, 12 мая оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине: один человек погиб, ранен
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