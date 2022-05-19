Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По данным ОГА, ночью 19 мая оккупанты 5 раз открыли огонь по жилым массивам Великой Костромки Зеленодольской общины на Днепропетровщине. Обстрел производился из "градов" и "ураганов".

Предварительно пострадавших нет. В результате обстрела повреждены и разрушены дома.

Кроме того, населенный пункт остался частично без света и газа.

Напомним, 12 мая оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине: один человек погиб, ранен

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