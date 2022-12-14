Оккупанты 42 раза обстреляли Херсонщину, погиб человек

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов. Враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома" .



Согласно информации, есть жертвы среди гражданского населения. Российские оккупанты убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранения.

В течение 8 декабря войска РФ совершили 68 обстрелов Херсонской области. От огня минометов, артиллерии, танков и РСЗО пострадала гражданская инфраструктура, восемь человек были ранены.

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