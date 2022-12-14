Оккупанты 42 раза обстреляли Херсонщину, погиб человек
В Херсонской области один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов 13 декабря
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
"Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов. Враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома" .
Согласно информации, есть жертвы среди гражданского населения. Российские оккупанты убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранения.
- В течение 8 декабря войска РФ совершили 68 обстрелов Херсонской области. От огня минометов, артиллерии, танков и РСЗО пострадала гражданская инфраструктура, восемь человек были ранены.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное