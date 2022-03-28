Оккупанты 40 раз обстреляли Киевщину, наибольшие разрушения в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах – ОВА
Самыми опасными направлениями в Киевской области являются Житомирская трасса, направление Буча – Ирпень – Гостомель, Немешаево, Дмитровская и Макаровская громады, север Вышгородского района, а также некоторые населенные пункты в Броварском районе
Об этом Киевская областная военная администрация сообщила в Telegramm.
"За минувшие сутки зафиксировано более 40 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Самые большие разрушения в результате обстрелов получили районы: Бучанский (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады); Броварской (Великодымерская громада) и Вышгородский", – сообщает Киевская ОВА.
По ее данным, на Киевщине наиболее опасны следующие направления: Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, село Немишаево, Дмитровская и Макаровская громады, север Вышгородского района, территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад в Броварском районе.
В Белоцерковском, Фастовском и Обуховском районах ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов отмечается в сообщении.
Что касается Бориспольского района, на территории Золочевской громады обломки сбитой вражеской ракеты упали на садовый дом, однако обошлось без жертв.
По Бучанскому району в Макаровской, Ирпенской, Гостомельской громадах – обстрелы. Обстреливают также оккупанты село Петрушки, Шпитьки, Святопетровское. Борщаговская и Вишневская громады пережили ракетные удары.
В Бородянской, Гостомельской, Дмитровской громадах зафиксировано перемещение врага.
В Бучанской и Немишаевской громадах враг окопался.
Почти во всех громадах Бучанского района разрушена инфраструктура.
По Броварскому району: в Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах стоит вражеская техника. Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.
Что касается Вышгородского района, в Иванковском, Дымерском и Полесском общинах ОВА фиксирует гуманитарную катастрофу. Славутич полностью изолирован.
Напомним, во вторник, 22 марта, российские оккупанты обстреляли из артиллерии Бровары в Киевской области.
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