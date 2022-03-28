Оккупанты 40 раз обстреляли Киевщину, наибольшие разрушения в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах – ОВА

Об этом Киевская областная военная администрация сообщила в Telegramm.



"За минувшие сутки зафиксировано более 40 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Самые большие разрушения в результате обстрелов получили районы: Бучанский (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады); Броварской (Великодымерская громада) и Вышгородский", – сообщает Киевская ОВА.



По ее данным, на Киевщине наиболее опасны следующие направления: Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, село Немишаево, Дмитровская и Макаровская громады, север Вышгородского района, территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад в Броварском районе.



В Белоцерковском, Фастовском и Обуховском районах ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов отмечается в сообщении.



Что касается Бориспольского района, на территории Золочевской громады обломки сбитой вражеской ракеты упали на садовый дом, однако обошлось без жертв.



По Бучанскому району в Макаровской, Ирпенской, Гостомельской громадах – обстрелы. Обстреливают также оккупанты село Петрушки, Шпитьки, Святопетровское. Борщаговская и Вишневская громады пережили ракетные удары.



В Бородянской, Гостомельской, Дмитровской громадах зафиксировано перемещение врага.



В Бучанской и Немишаевской громадах враг окопался.



Почти во всех громадах Бучанского района разрушена инфраструктура.



По Броварскому району: в Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах стоит вражеская техника. Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.



Что касается Вышгородского района, в Иванковском, Дымерском и Полесском общинах ОВА фиксирует гуманитарную катастрофу. Славутич полностью изолирован.

Напомним, во вторник, 22 марта, российские оккупанты обстреляли из артиллерии Бровары в Киевской области.