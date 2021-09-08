Оккупанты 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, Опытное обстреляли из запрещенных минометов 120 мм
На фронте зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.
В направлении Опытного российские наемники применили минометы 120-го калибра.
Неподалеку Павлополя противник стрелял из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Широкино россияне вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В Луганской области беспилотник оккупантов пересек линию разграничения.
Потерь среди украинской армии нет. ВСУ открывали огонь.
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