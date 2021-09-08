Оккупанты 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, Опытное обстреляли из запрещенных минометов 120 мм

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.



В направлении Опытного российские наемники применили минометы 120-го калибра.



Неподалеку Павлополя противник стрелял из станковых противотанковых гранатометов.



В районе Широкино россияне вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В Луганской области беспилотник оккупантов пересек линию разграничения.



Потерь среди украинской армии нет. ВСУ открывали огонь.

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