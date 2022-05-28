Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"С полуночи до четырех утра Россия обстреливала наши территории. По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие", - отметил он.

Также с территории РФ оккупанты около шести раз открыли минометный огонь по Зноб-Новгородской общине. Из артиллерии они обстреляли эсманскую общину. Было около 30 прилетов в окрестностях Бачевска. В результате обстрелов никто не погиб.

В Сумской области в ночь с 26 на 27 мая оккупанты обстреляли Середино-Буду и Старые Вырки с территории РФ, повредив частные дома.

Вечером 27 мая российская армия обстреляла из минометов приграничные населенные пункты Сумской области.

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