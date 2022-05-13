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Оккупанты 31 раз в сутки обстреляли Луганщину: уничтожено почти 60 домов, погиб мужчина

13 мая, 2022 пятница
08:41
война с Россией

В Луганской области 12 мая оккупанты обстреляли почти 60 домов, городов, в результате чего вспыхнул пожар и погиб мужчина, также скончался подросток, раненный накануне

Об этом в телеграмме сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне штурмуют Горную и Попаснянскую общины: разрушены почти 60 домов, поврежден мост в Рубежном. Также стало известно о двух погибших из-за обстрелов врага. Несовместимые с жизнью ранения мужчина из Лисичанска получил 11 мая вечером. А вот в больнице в Днепре недавно умер 31 раз россияне открывали огонь в сторону жилых массивов Луганщины в течение 12 мая", - подчеркнул он.

В Северодонецке оккупанты повредили семь многоэтажек, в Лисичанске - одну. Больше всего пострадали Попаснянская и Горная общины, ведь там россияне вели штурмовые действия в направлении Орехово и в районе Камышевахи. Успеха в продвижении захватчики не имели, однако разрушили 15 домов во Врубовке, 12 – в Золотом, 11 – в Камышевасе, шесть – в Тошковке, четыре – в Троицком и еще девять по другим селам Попаснянской общины. Также днем 12 мая ГСЧС потушили пожар на складе с углем в Лисичанске.

Россияне сосредоточены на установлении полного контроля над Рубежным. Они уничтожили мост, который первым отстроили в Луганской области после освобождения от оккупантов в 2014 году. Транспортного сообщения между Северодонецком и Лисичанском больше нет.

"За восемь лет мост через реку Борова пострадал от оккупантов уже во второй раз. Сначала в июле 2014-го и вот теперь. В прошлый раз уже в марте 2015-го городов возобновили. А с лета 2014-го, когда Рубежное, Северодонецк и Лисичанск были возвращены. , и до открытия отстроенного объекта все желающие пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными", - отметил Сергей Гайдай.

В Луганской и Донбассе 12 мая ВСУ отбили 18 вражеских атак, уничтожили 13 танков, восемь артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей оккупантов. ПВО сбила российские многоцелевой вертолет Ка-52 и четыре БПЛА "Орлан-10".

  • 12 мая в Луганской области десантники сбили очередной российский вертолет Ми-24.

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Сергей Гайдай
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