Оккупанты 3 раза нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из запрещенного оружия
С начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций украинских защитников со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Так, у Авдеевки оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пески оккупант обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
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