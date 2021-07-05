Оккупанты 3 раза нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из запрещенного оружия

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Так, у Авдеевки оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески оккупант обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

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