Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в телеграмме .

"По меньшей мере 24 дома повреждены россиянами 11 мая - семь в Северодонецке. Трижды за неделю враг открывает огонь по одному и тому же, как говорится, "квадрату" в Северодонецке. Но ведь это для россиян "квадрат", а для нас - мирные помещения , где остается много людей.Вчера артиллерийские снаряды там упали примерно в 10 утра.Есть повреждения разной степени семи многоэтажек.Еще три дома разрушены в Рубежном, два - в Горном, пять - в Врубовке, четыре - в Камышевахе, три - в Тошковке. Всего города и села Луганщины в течение 11 мая обстреляны 26 раз. Больше всего - Северодонецк (девять)", - рассказал Сергей Гайдай.

В результате обострения ситуации стало сложнее привозить гумгрузы. Так, 11 мая возле Лисичанска оккупанты обстреляли и повредили автомобиль с гумгрузом. Общественный порядок поддерживать также небезопасно. Полицейские, чьи функции расширились во время войны, ежедневно попадают под обстрелы.

"Основной из текущих задач россиян остается установление полного контроля над Рубежным. Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории РФ в направлении Кременной перебросил технику понтонно-мостового парка", - отметил глава ОВА.

На фронте Донетчины и Луганщины 11 мая ВСУ отбили девять российских атак, уничтожив восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одну зенитную установку противника. ПВО сбила четыре беспилотника "Орлан-10".

Спутник зафиксировал, как ВСУ сорвали переправу россиян через Северский Донец в Луганской области.

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