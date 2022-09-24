Оккупанты 23 сентября на Юге запустили 9 иранских дронов, большинство из них сбито, 1 человек погиб
Большинство беспилотников – это "Шахид-136", однако силам ПВО удалось впервые сбить многоцелевой ударный БпЛА "Mohajer-6"
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе по направлению к Черному морю. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один "Шахид-136" – сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб один гражданский человек.
Во время повторной воздушной атаки Одессы силами противовоздушной обороны над морем уничтожены еще 4 дрона-камикадзе. Среди них впервые в Украине сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.
Еще один "Шахид-136" атаковал вечером наши позиции на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевщины.
При попытке атаковать направление порта Южного очередной "Шахид-136" также метко сбит.
- Напомним, накануне враг применил на Юге химическое оружие: обошлось без жертв и критических состояний.
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