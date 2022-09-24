Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе по направлению к Черному морю. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один "Шахид-136" – сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб один гражданский человек.

Во время повторной воздушной атаки Одессы силами противовоздушной обороны над морем уничтожены еще 4 дрона-камикадзе. Среди них впервые в Украине сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.

Еще один "Шахид-136" атаковал вечером наши позиции на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевщины.

При попытке атаковать направление порта Южного очередной "Шахид-136" также метко сбит.

Напомним, накануне враг применил на Юге химическое оружие: обошлось без жертв и критических состояний.

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