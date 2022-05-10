Оккупанты 22 раза обстреляли Луганщину 9 мая: разрушено одно из отделений Нацполиции, есть пострадавшие
Россия массированно подвергала обстрелам все возможные маршруты выезда из Луганской области
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм.
"В течение 9 мая россияне массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории области. Опасно было в Белогоровке и Шипилово. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее. 22 раза обстреляны города и села региона за минувшие сутки", - написал он.
Из-за обстрелов разрушены жилые дома в Северодонецке и Лисичанске.
В Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местного отделения Национальной полиции, произошло значительное возгорание, из-за чего помещения и оборудование уничтожены.
В Шипилово остаются заблокированными люди. Когда полицейские пытались добраться туда и обследовать разрушения, оккупанты открыли по ним огонь. Один сотрудник полиции из-за этого травмирован.
Житель Северодонецка, который вчера, 9 мая, получил осколочные ранения конечностей, госпитализирован и доставлен в больницу в Полтаве.
Враг продолжает готовить наступление в направлении Северодонецка.
"За предыдущие сутки на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбиты пятнадцать атак врага: уничтожен один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля врага", – указал Гайдай.
Кроме того, украинские ПВО сбили беспилотник типа "Орлан-10".
- Оккупанты могут совершить диверсии на объектах химической промышленности, чтобы обвинить украинских военных.
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