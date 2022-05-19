Оккупанты 19 мая обстреляли Горную общину Луганской области
Российские военнослужащие 19-ти обстреливали Луганщину. Один человек погиб, еще трое травмированы
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.
"Тяжелая ситуация сейчас на всей территории Луганской области, каждый населенный пункт страдает от вражеских обстрелов. решители умышленно готовят по жилому массиву. В Горной общине массовые разрушения жилых домов. Убит один человек, еще трое получили ранения. Люди на улицу боятся выходить", - написал он.
По словам главы области, 19 мая удалось эвакуировать 17 человек, из них четыре ребенка. Также в Луганскую область довезли гуманитарную помощь.
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