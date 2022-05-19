Оккупанты 19 мая обстреляли Горную общину Луганской области

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.

"Тяжелая ситуация сейчас на всей территории Луганской области, каждый населенный пункт страдает от вражеских обстрелов. решители умышленно готовят по жилому массиву. В Горной общине массовые разрушения жилых домов. Убит один человек, еще трое получили ранения. Люди на улицу боятся выходить", - написал он.

По словам главы области, 19 мая удалось эвакуировать 17 человек, из них четыре ребенка. Также в Луганскую область довезли гуманитарную помощь.

В Северодонецке сегодня, 19 мая, из-за постоянных обстрелов оккупантов получили ранения более 40 человек, еще 12 погибли.

Оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами, захватив трассу "Лисичанск-Бахмут".

В Луганске и Ровеньках проходят акции протеста. Митингующие требуют вернуть домой принудительно мобилизованных в армию России.

В Луганской области 18 мая оккупанты обстреляли последнюю крупную электроподстанцию и обесточили ее.

15 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 10% территории области находится под контролем Украины.

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