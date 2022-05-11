Оккупанты 15 раз открывали огонь по жилым кварталам Луганщины за сутки: попали в школу-интернат
Российские оккупанты обстреляли здание областной специальной школы для детей с особыми потребностями. В сутки Луганщина была под обстрелами РФ 15 раз
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Стало известно, что в Луганской области 10 мая около 10:00 российские оккупанты обстреляли город Горный Северодонецкого района.
Сообщается о попадании снарядов в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями. Воспитанники были заблаговременно эвакуированы.
По словам Гайдая, в течение суток 10 мая войска РФ открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области 15 раз.
Во Врубовке повреждено 6 жилых построек. Кроме того, российские ракеты попали в здание культуры.
В Рубежном были разрушены три многоэтажки, еще 2 - в Лисичанске. В Северодонецке российскими бомбардировками повреждено здание отеля и многоэтажку.
Кроме того, как сообщалось ранее, российскими бомбардировками уничтожен магистральный газопровод, в результате чего жители Северодонецка остались без газа.
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