Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Стало известно, что в Луганской области 10 мая около 10:00 российские оккупанты обстреляли город Горный Северодонецкого района.

Сообщается о попадании снарядов в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями. Воспитанники были заблаговременно эвакуированы.

По словам Гайдая, в течение суток 10 мая войска РФ открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области 15 раз.

Во Врубовке повреждено 6 жилых построек. Кроме того, российские ракеты попали в здание культуры.

В Рубежном были разрушены три многоэтажки, еще 2 - в Лисичанске. В Северодонецке российскими бомбардировками повреждено здание отеля и многоэтажку.

Кроме того, как сообщалось ранее, российскими бомбардировками уничтожен магистральный газопровод, в результате чего жители Северодонецка остались без газа.

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