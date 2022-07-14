Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

По его словам, после нескольких дней относительного ослабления ситуация на фронте снова обостряется.

"По населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, применяются системы залпового огня", - подчеркнул глава ОВА.

Сквозь небольшие города и села оккупанты пытаются прорваться в Северск и открыть путь в Бахмут, поэтому уничтожают все на своем пути. Сейчас россияне наступают в направлении Верхнекаменского. Продолжаются боевые действия.

13 июля Сергей Гайдай сообщил о россиянах из ППК "Лига", которые переодетыми в форму ВСУ выходят на наши блокпосты, разговаривают на украинском и пытаются найти слабые места в обороне Луганщины.

По состоянию на утро 14 июля ВСУ отразили штурм врага в направлении населенных пунктов Курульки, Кодемы и Вершины. Однако рашисты имеют частичный успех у Каменки и наступают в направлении Верхнекаменского.

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