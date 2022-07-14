Оккупанты 12 раз в сутки обстреляли города и села на границе Луганщины и Донетчины
Оккупанты 13 июля нанесли 12 ракетных и авиаударов по границе Луганщины и Донетчины, применили артиллерию и системы залпового огня
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
По его словам, после нескольких дней относительного ослабления ситуация на фронте снова обостряется.
"По населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, применяются системы залпового огня", - подчеркнул глава ОВА.
Сквозь небольшие города и села оккупанты пытаются прорваться в Северск и открыть путь в Бахмут, поэтому уничтожают все на своем пути. Сейчас россияне наступают в направлении Верхнекаменского. Продолжаются боевые действия.
- 13 июля Сергей Гайдай сообщил о россиянах из ППК "Лига", которые переодетыми в форму ВСУ выходят на наши блокпосты, разговаривают на украинском и пытаются найти слабые места в обороне Луганщины.
- По состоянию на утро 14 июля ВСУ отразили штурм врага в направлении населенных пунктов Курульки, Кодемы и Вершины. Однако рашисты имеют частичный успех у Каменки и наступают в направлении Верхнекаменского.
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