Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Так, за сутки обстрелам подверглись Харьковский, Чугуевский, Купянский и Богодуховский районы Харьковской области, в частности город Волчанск.

Также, по данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки госпитализировали двоих мужчин с ранениями - 62-летнего в Изюмском районе и 59-летнего в Купянском.

Олег Синегубов напомнил, что в области проводится разминирование. За сутки пиротехники уже обезвредили 523 взрывоопасных предмета. Впрочем, минная опасность в Харьковской области все еще остается.

Так, в Изюмском районе при выполнении дорожных работ подорвались на мине и погибли 28-летний и 21-летний работники. В этом же районе получили ранения, наступив на мину, 62-летний и 55-летний мужчины.

"В очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, не заходить на обочины дорог и в лесополосы, не передвигаться в тех местах, относительно которых нет сообщения о завершении разминирования", - написал Синегубов.

12 октября Олег Синегубов посетил освобожденный Купянск и показал, как сейчас выглядит территория города.

12 октября стало известно, что возросло количество жертв в расстрелянной россиянами колонне автомобилей в Харьковской области.