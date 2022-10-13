Оккупанты 12 октября обстреливали четыре района Харьковщины, двоих мужчин госпитализировали
В течение суток россияне обстреливали населенные пункты четырех районов Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Так, за сутки обстрелам подверглись Харьковский, Чугуевский, Купянский и Богодуховский районы Харьковской области, в частности город Волчанск.
Также, по данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки госпитализировали двоих мужчин с ранениями - 62-летнего в Изюмском районе и 59-летнего в Купянском.
Олег Синегубов напомнил, что в области проводится разминирование. За сутки пиротехники уже обезвредили 523 взрывоопасных предмета. Впрочем, минная опасность в Харьковской области все еще остается.
Так, в Изюмском районе при выполнении дорожных работ подорвались на мине и погибли 28-летний и 21-летний работники. В этом же районе получили ранения, наступив на мину, 62-летний и 55-летний мужчины.
"В очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, не заходить на обочины дорог и в лесополосы, не передвигаться в тех местах, относительно которых нет сообщения о завершении разминирования", - написал Синегубов.
- 12 октября Олег Синегубов посетил освобожденный Купянск и показал, как сейчас выглядит территория города.
- 12 октября стало известно, что возросло количество жертв в расстрелянной россиянами колонне автомобилей в Харьковской области.
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