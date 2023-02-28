Оккупанты 119 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые

Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Телеграмме.

В частности, по Херсону захватчики нанесли 18 ударов. Вражеские снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и на территорию школы.

В результате российских атак трое мирных жителей получили ранения. С освобожденных территорий Херсонской области в сутки удалось эвакуировать 87 человек.