Оккупанты 119 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые
Российская армия за минувшие сутки 119 раз обстреляла Херсонскую область, пострадали 25 населённых пунктов
Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Телеграмме.
В частности, по Херсону захватчики нанесли 18 ударов. Вражеские снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и на территорию школы.
В результате российских атак трое мирных жителей получили ранения. С освобожденных территорий Херсонской области в сутки удалось эвакуировать 87 человек.
- За сутки 25 февраля российская армия 78 раз атаковала Херсонщину из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА: два человека погибли, семеро получили ранения.
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