Оккупанты 11 раз обстреляли жилые районы Луганщины: снаряды попали в семь домов, ранения получили четверо гражданских, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"За прошедшие сутки российская армия предприняла 11 попыток обстрела мирного населения Луганщины. Под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горная община", - отметил он.







В Северодонецке частично разрушены два дома, еще два - в Лисичанске и в других общинах Луганщины. Четыре человека были ранены. Вечером три сотрудника группы быстрого реагирования областной Нацполиции получили осколочные ранения после российского обстрела Лисичанска.







Кроме того, в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу доставили большую партию медикаментов для оказания помощи жителям региона.





Раньше в одном из домов Северодонецкой пиротехники была найдена неразорванная авиационная ракета.

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