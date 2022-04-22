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Оккупанты 11 раз обстреляли жилые районы Луганщины: снаряды попали в семь домов, ранения получили четверо гражданских, - Гайдай

22 апреля, 2022 пятница
09:18
война с Россией

Россияне 11 раз обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Попасную, Рубежное, Горную общину, повредив семь жилых домов и ранив четырех человек

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"За прошедшие сутки российская армия предприняла 11 попыток обстрела мирного населения Луганщины. Под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горная община", - отметил он.



В Северодонецке частично разрушены два дома, еще два - в Лисичанске и в других общинах Луганщины. Четыре человека были ранены. Вечером три сотрудника группы быстрого реагирования областной Нацполиции получили осколочные ранения после российского обстрела Лисичанска.



Кроме того, в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу доставили большую партию медикаментов для оказания помощи жителям региона.

  • Раньше в одном из домов Северодонецкой пиротехники была найдена неразорванная авиационная ракета.

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обстрелы
Нацполиция
снаряды
Попасна
жилые дома
Сергей Гайдай
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