Оккупанты 11 раз обстреляли жилые районы Луганщины: снаряды попали в семь домов, ранения получили четверо гражданских, - Гайдай
Россияне 11 раз обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Попасную, Рубежное, Горную общину, повредив семь жилых домов и ранив четырех человек
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"За прошедшие сутки российская армия предприняла 11 попыток обстрела мирного населения Луганщины. Под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горная община", - отметил он.
В Северодонецке частично разрушены два дома, еще два - в Лисичанске и в других общинах Луганщины. Четыре человека были ранены. Вечером три сотрудника группы быстрого реагирования областной Нацполиции получили осколочные ранения после российского обстрела Лисичанска.
Кроме того, в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу доставили большую партию медикаментов для оказания помощи жителям региона.
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