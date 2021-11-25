Оккупанты 10 раз нарушили "тишину": задействовали запрещенные минометы
С начала суток 25 ноября по состоянию на 17:00 российские оккупанты в зоне Операции объединенных сил 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В направлении Луганского российские оккупационные войска вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Авдеевки захватчики применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм и 120 мм в двух обстрелах.
Минометы калибра 120 мм противники применили у Лебединского.
Возле Южного оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
У Новотошкивского российские войска дважды открывали огонь по украинским позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В сторону Катериновки российские наемники стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В сторону Попасной противники вели огонь из гранатометов разных систем.
Минометы калибра 82 мм оккупанты применили возле Красногоровки.
Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.
Объединенные силы ответили захватчиком огнем, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
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