Оккупанты 10 раз нарушили "тишину": задействовали запрещенные минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В направлении Луганского российские оккупационные войска вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки захватчики применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм и 120 мм в двух обстрелах.

Минометы калибра 120 мм противники применили у Лебединского.

Возле Южного оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

У Новотошкивского российские войска дважды открывали огонь по украинским позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В сторону Катериновки российские наемники стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Попасной противники вели огонь из гранатометов разных систем.

Минометы калибра 82 мм оккупанты применили возле Красногоровки.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

Объединенные силы ответили захватчиком огнем, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

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