Оккупанты 10 раз нарушили режим "тишины" в зоне ООС, погиб украинский военный

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.



В направлении Марьинки оккупанты вели огонь трижды с применением артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм.



В сторону населенного пункта Лопаскино российские оккупационные войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.



В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия.



Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.



Вблизи Катериновки враг вел обстрел дважды с использованием гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Возле Песков оккупант задействовал станковые противотанковые гранатометы, а в направлении Авдеевки агрессор вел огонь из минометов калибра 120 мм.



В результате вражеских действий погиб один военнослужащий.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.