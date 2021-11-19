Оккупанты 10 раз нарушили режим "тишины" в зоне ООС, погиб украинский военный
В четверг, 19 ноября, российские оккупационные войска в зоне операции Объединенных сил 10 раз нарушили режим прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В направлении Марьинки оккупанты вели огонь трижды с применением артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм.
В сторону населенного пункта Лопаскино российские оккупационные войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия.
Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Катериновки враг вел обстрел дважды с использованием гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Возле Песков оккупант задействовал станковые противотанковые гранатометы, а в направлении Авдеевки агрессор вел огонь из минометов калибра 120 мм.
В результате вражеских действий погиб один военнослужащий.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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