Оккупантов выбили из домов на окраине Бахмута, - подполковник Нацгвардии Крищенко
Любая попытка российских захватчиков зайти и закрепиться в городской полосе Бахмута получает немедленный и действенный отпор
Об этом экс-начальник столичной полиции, экс-замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко, который ныне в звании подполковника Национальной гвардии Украины воюет за Бахмут, рассказал в интервью порталу "ЦензорНЕТ", вышедшему 25 декабря 2022 года.
"Есть у противника достижения – они зашли в крайние дома, но несколько дней назад их выбили оттуда", – отметил он.
"Та часть Бахмута, которая со стороны Попасной, Опытного, сильно разрушена. Частный сектор, окрестности", - добавил Крищенко.
Бахмут он оценивает как стратегически важный город.
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"Там пересечение дорог, высоты за Бахмутом, которые для них важны. Если они захватят Бахмут, там севернее Соледар, Сиверск, которые, на мой взгляд, нашим войскам тогда, возможно, придется покидать", - пояснил Андрей Крищенко.
В Бахмуте он служит в составе созданной по стандартам НАТО в период работы главой МВД Арсена Авакова 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии. Входит в батальонно-тактическую группу добровольцев из "Свободы".
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