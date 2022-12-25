Об этом экс-начальник столичной полиции, экс-замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко, который ныне в звании подполковника Национальной гвардии Украины воюет за Бахмут, рассказал в интервью порталу "ЦензорНЕТ", вышедшему 25 декабря 2022 года.

"Есть у противника достижения – они зашли в крайние дома, но несколько дней назад их выбили оттуда", – отметил он.

"Та часть Бахмута, которая со стороны Попасной, Опытного, сильно разрушена. Частный сектор, окрестности", - добавил Крищенко.



Бахмут он оценивает как стратегически важный город.



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"Там пересечение дорог, высоты за Бахмутом, которые для них важны. Если они захватят Бахмут, там севернее Соледар, Сиверск, которые, на мой взгляд, нашим войскам тогда, возможно, придется покидать", - пояснил Андрей Крищенко.



В Бахмуте он служит в составе созданной по стандартам НАТО в период работы главой МВД Арсена Авакова 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии. Входит в батальонно-тактическую группу добровольцев из "Свободы".



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