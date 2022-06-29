Оккупантов, отказывающихся повторно участвовать в войне, привлекают к уголовной ответственности
Военных РФ, которые отказываются от участия в войне, увольняют, но есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Отдельные подразделения вооруженных сил РФ, которые были выведены на восстановление боеспособности с территории Украины, не могут своевременно доукомплектовать подразделения из-за нежелания участвовать в войне против Украины. Личный состав, отказавшийся от участия в войне освобождается, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности", - говорится в отчете Генштаба.
Ситуация на оккупированной территории
На временно оккупированной территории Украины оккупационные власти продолжают проведение мероприятий административно-полицейского режима.
Речь идет о сборе личной информации местных, принудительной паспортизации и запрете выезда населения на подконтрольную территорию Украины.
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