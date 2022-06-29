Оккупантов, отказывающихся повторно участвовать в войне, привлекают к уголовной ответственности

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Отдельные подразделения вооруженных сил РФ, которые были выведены на восстановление боеспособности с территории Украины, не могут своевременно доукомплектовать подразделения из-за нежелания участвовать в войне против Украины. Личный состав, отказавшийся от участия в войне освобождается, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности", - говорится в отчете Генштаба.

Ситуация на оккупированной территории

На временно оккупированной территории Украины оккупационные власти продолжают проведение мероприятий административно-полицейского режима.

Речь идет о сборе личной информации местных, принудительной паспортизации и запрете выезда населения на подконтрольную территорию Украины.

29 июня стало известно, что на некоторых территориях Беларуси могут провести мобилизацию населения .

Российский агрессор 29 июня активно обстреливает Харьковскую область из танков, минометов и реактивной артиллерии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb