Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Вооруженные силы Украины понемногу продвигаются и имеют тактические успехи по всей линии фронта, в том числе и в Херсонской области. Это еще не контрнаступление. Однако мы все понимаем, что контрнаступление ВСУ будет результатом тактических успехов, которые сейчас происходят на фронте. Мы уже третью неделю постепенно оттесняем врага", – рассказал Хлань.

Хлань добавил, что скоординированные действия Вооруженных сил Украины и украинских партизан на оккупированных территориях дают результаты.

"Совместные действия ВСУ и партизан дают результаты не только на линии фронта, но и на оккупированных территориях. ВСУ регулярно уничтожают склады боеприпасов и техники врага. Поэтому мы обязательно освободим наши земли и перейдем в контрнаступление. Будем гнать оккупантов и предателей украинской земли. А их, кстати, осталось не так уж много", - добавил Хлань.

29 июня в Николаевской области российский агрессор со "смерчем" дважды нанес удар по Очакову.

29 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что а временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты проводят ротацию войск

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