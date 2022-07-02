Оккупантов на Херсонщине осталось немного. ВСУ постепенно переходят к контрнаступлению, - советник главы ОВА Хлань
Советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал, что Вооруженные силы Украины имеют тактические успехи по всей линии фронта, что потом может перерасти в масштабное контрнаступление
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Вооруженные силы Украины понемногу продвигаются и имеют тактические успехи по всей линии фронта, в том числе и в Херсонской области. Это еще не контрнаступление. Однако мы все понимаем, что контрнаступление ВСУ будет результатом тактических успехов, которые сейчас происходят на фронте. Мы уже третью неделю постепенно оттесняем врага", – рассказал Хлань.
Хлань добавил, что скоординированные действия Вооруженных сил Украины и украинских партизан на оккупированных территориях дают результаты.
"Совместные действия ВСУ и партизан дают результаты не только на линии фронта, но и на оккупированных территориях. ВСУ регулярно уничтожают склады боеприпасов и техники врага. Поэтому мы обязательно освободим наши земли и перейдем в контрнаступление. Будем гнать оккупантов и предателей украинской земли. А их, кстати, осталось не так уж много", - добавил Хлань.
- 29 июня в Николаевской области российский агрессор со "смерчем" дважды нанес удар по Очакову.
- 29 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что а временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты проводят ротацию войск
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное