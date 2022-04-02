Оккупантов на Харьковщине "угостили" пирожками, два человека умерли, еще полтысячи россиян отравились алкоголем, - разведка

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.



"По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате два оккупанта погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию", - говорится в сообщении.



В разведке добавили, что их текущее состояние уточняется.



"Еще около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения", - отметили в ГУР.



Там заявили, что российское командование списывает эти случаи на якобы "небоевые потери".

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