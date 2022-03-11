"Оккупантов много, но они потеряли инициативу": Резников сообщил, что ВСУ контратакуют врага по всем направлениям

Об этом Резников написал в Facebook.



"Наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям", - сообщил Резников.



Глава Минобороны отметил, что оккупанты, потерпев поражение на поле боя, усиливают террористические нападения на гражданские объекты украинских городов.



"По всем военным преступникам будет проведена соответствующая работа, ни один не скроется", - подчеркнул Резников.



Ситуацию в Мариуполе Резников назвал очень сложной.



"Очень сложная ситуация в Мариуполе. Враг держит город в заложниках, устроив настоящий акт геноцида. Мы пытаемся обеспечить гуманитарные коридоры. Но это очень сложно - россияне бомбят город даже во время официальных переговоров. У них нет ни достоинства, ни чести, ни милосердия". ", – написал Резников.



Министр добавил, что на временно оккупированных юго-восточных территориях россияне пытаются разгорать полицейскую инфраструктуру.



Также Резников сообщил о досрочном перечислении 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения на время действия военного положения всем категориям военнослужащих.



"Вчера на месяц раньше установленного срока, военным частям перечислено 12,5 млрд гривен на выплату дополнительного вознаграждения на время действия военного положения всем категориям военнослужащих, установленным во исполнение Указов Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Это первый транш за февраль - начало марта. После систематизации боевых приказов пойдут другие транши. Денежное обеспечение участников боевых действий будет составлять 100 тыс. грн в месяц, не считая премий за уничтоженную технику и т.д. Мы делаем выплаты на опережение, потому что хотим, чтобы военные чувствовали себя защищенными. – написал Резников.



Кроме того, министр сообщил о налаживании системы оборонных закупок за бюджетные средства.



"В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 05 марта 2022 г. № 201 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 169" такие закупки не включаются в годовой план закупок. Мы действуем по определенной процедуре, у нас ведется постоянная работа по закупкам, все хорошо.Отчеты по их результатам в электронной системе будут обнародованы после прекращения или отмены военного положения в соответствии с Постановлением. Мы концентрируемся на том, чтобы поставки были гарантированы и осуществлялись вовремя. Это касается всего - от питания до одежды и боеприпасов. Сформированы значительные резервы топлива. Сейчас мы отшлифовываем логистику, ведь многие маршруты поставки изменились, наши войска активно маневрируют. Точно будут какие-то сбои, но все заряжены на то, чтобы их немедленно исправлять", - написал Резников.



Министр также поблагодарил неравнодушных людей, которые поддерживают армию.



"Хочу поблагодарить всех граждан, бизнеса, которые помогают обеспечивать армию. Воины чувствуют эту поддержку, поэтому у них совсем другая мотивация, чем у российских захватчиков", - подытожил Резников.

Напомним, ранее министр обороны Украины призвал не распространять информацию о предоставлении Украине оружия раньше официальных источников.