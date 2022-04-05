Оккупантов, которые совершали зверства в Буче, снова возвращают в Украину, - украинская разведка

Об этом сообщает ГУР МО.

"64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород.

После всего двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых "горячих" точек (ориентировочно – харьковское направление). Как правило, российские подразделения покидающие зону боевых действий получают еще больше времени на восстановление и отдых.

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"Подобный график указывает на то, что 64-й бригаде предстоят «специальные задачи». Первое из них: запугивание жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах. Еще одна цель быстрого возвращения. 64-й бригады на территорию Украины – быстрая «утилизация» ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы исключить предоставление показаний в будущих судах», - пишут разведчики.

Также ГУР МО отмечает, что "личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину".

"Впрочем, российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению", – добавляют в ведомстве.

В настоящее время украинские и международные следователи проводят документирование многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией.

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