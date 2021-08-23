Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Оккупантам удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар, - Джемилев

Оккупантам удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар, - Джемилев

23 августа, 2021 понедельник
15:35
Общество

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что за прошедшие 7,5 лет оккупантам удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар и завезти до 1,5 млн российских граждан

Об этом передает Еспресо.TV.

"Этот народ (крымские татары - ред.) вновь оказался под властью оккупационного режима, который по многим параметрам даже хуже советского. И снова под давлением оккупантов вынужден покидать свою Родину. За прошедшие 7,5 лет им (оккупационной власти РФ - ред.) удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар. А завезли в Крым по разным оценкам от 6 тыс. до 1,5 млн российских граждан ", - подчеркнул Джемилев.

 



Справка: "Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, предусматривающая механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

45 стран и международных организаций были представлены на саммите, в частности присутствовали 10 президентов и 4 главы правительства. На "Крымской плафтормы" были и представители всех членов НАТО и ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Крым
война с Россией
Крым - это Украина
Крымская платформа
Читайте также:
22 августа, 2021 воскресенье
США могут разместить в Украине военную базу, - Курт Волкер
22 августа, 2021 воскресенье
"Дурная голова ногам покоя не дает", - Тягнибок о награждении Меркель Орденом Свободы
21 августа, 2021 суббота
Для спасения украинцев от "Талибана" бойцы ГУР провели целую спецоперацию
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.84
  • EUR
    Покупка 30.94
    Продажа 31.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
23 августа
16:44
Константин Елисеев
Заявление Зеленского якобы на Крымской платформе Россию впервые признали оккупантом - неправда, - Елисеев
16:22
Эксклюзив
Какими были экономические реформы во времена Леонида Кучмы
16:21
Высший антикоррупционный суд
ВАКС назначил члену Комиссии по азартным играм арест с правом залога в 5 млн грн
16:16
Роналду предложил контракт клуб с АПЛ
15:50
Министр энергетики ФРГ Альтмаер: "Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте"
15:44
Виктор Ляшко
В августе - сентябре Украина ожидает 6,5 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко
15:24
"Последняя подпись на последнем саммите в Ялте": Зеленский пообещал России место для подписи на декларации "Крымской платформы"
15:19
Александр Петраков
Нового тренера сборной Украины Петракова "поймали" в киевском метро. Фото
15:11
В Украине вступил в силу закон, который приравнивает э-паспорта к обычным
15:10
На Луганщине на оккупированные территории на шариках запустили большой украинский флаг
15:06
Страны-участницы Крымской платформы подписали совместную декларацию
Страны-участницы "Крымской платформы" подписали совместную декларацию
15:03
В Кривом Роге подняли самый большой государственный флаг в городе на самый высокий флагшток
14:53
Юрий Витренко
Украине для "зеленого" перехода требуются инвестиции в $100 млрд, - Витренко
14:50
Украинский флаг запустили в небо напротив московского Кремля. ВИДЕО
14:45
Moderna
Moderna в сентябре начнет испытания вакцины от ВИЧ
14:44
Анатолий Трубин
"Шахтер" потерял основного вратаря перед решающим матчем ЛЧ
14:21
Мы хотим поставить Россию на ее место, - представительница США на саммите "Крымской платформы"
14:19
Зеленская на саммите первых леди предложила ввести в школах уроки цифровой гигиены
14:00
Из Кабула улетел третий эвакуационный самолет с более сотней украинцев на борту
13:49
Спасатели предупредили о шторме и подъеме уровней воды в реках: в каких областях ожидать
13:46
Мы должны остановить насильственную интеграцию полуострова Крым в Российскую Федерацию, - Мишель
13:42
Дмитрий Песков
"Относимся как к антироссийскому событию", - Кремль о саммите "Крымской платформы"
13:34
Порошенко провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем: говорил об исторической роли визита в Украину и развитии ПЦУ
13:29
На День Независимости над центром Киева пролетят самолеты НАТО
13:28
Премьер-министр Хорватии выступил на украинском языке на саммите "Крымской платформы"
13:27
Виталий Кличко
Ренессанс Кличко. Как Зеленский воплощает мечту мэра Киева о президентстве
13:22
Анджей Дуда
Саммит "Крымской платформы" должен разработать конкретные пути деоккупации Крыма, - Дуда
13:20
PayPal
PayPal запускает операции с криптовалютой в Британии
13:20
С 2014 года ЕС предоставил Украине более €60 млрд на реформы и интеграцию, - еврокомиссар
13:15
Колонны Рады "одели" в цвета государственного флага
12:58
Президент Эстонии на саммите "Крымской платформы" вспомнила, как видела 3-летнего ребенка, который бежал по минному полю в Чонгаре
12:50
Юрий Витренко
Витренко: мы настаиваем на бронировании европейскими компаниями транзита через Украину на долгую перспективу
12:47
США обещают пропускать в аэропорт Кабула только граждан стран НАТО, - CNN
12:22
Денис Шмигаль
Общие потенциальные убытки Украины от оккупации Крыма оцениваются в $ 100 млрд, - Шмыгаль
12:20
Киевский фуникулер снова заработал 23 августа
12:19
Полиция задержала шестерых человек, которые пытались сорвать церемонию ко Дню государственного флага с участием Зеленского
12:06
Зеленский
Украина создала Офис Крымской платформы, - Зеленский
12:03
Стало известно имя военного, погибшего на фронте 22 августа
11:55
В Киеве 24 августа ограничат движение по ряду улиц: перечень
11:51
Крымская платформа
В Киеве началась "Крымская платформа". ПРЯМОЙ ЭФИР
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV