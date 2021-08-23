Оккупантам удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар, - Джемилев

Об этом передает Еспресо.TV.

"Этот народ (крымские татары - ред.) вновь оказался под властью оккупационного режима, который по многим параметрам даже хуже советского. И снова под давлением оккупантов вынужден покидать свою Родину. За прошедшие 7,5 лет им (оккупационной власти РФ - ред.) удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар. А завезли в Крым по разным оценкам от 6 тыс. до 1,5 млн российских граждан ", - подчеркнул Джемилев.









Справка: "Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, предусматривающая механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.



45 стран и международных организаций были представлены на саммите, в частности присутствовали 10 президентов и 4 главы правительства. На "Крымской плафтормы" были и представители всех членов НАТО и ЕС.

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