Оккупантам следует забыть о Бахмуте и готовиться к Ялтинскому трибуналу, - Подоляк
Советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал скопление российских военных под Бахмутом
Об этом он написал у себя в twitter.
"Бахмут. Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Все, чтобы доказать себе: мы еще что-нибудь можем!", - сказал он.
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Подоляк заявил, что россияне должны забыть о Бахмуте и начинать готовиться к Ялтинскому трибуналу.
- 1 декабря Институт изучения войны пришел к выводу, что из-за длительного штурма Бахмута техника РФ истощается, а войско деградирует.
- 1 декабря военный аналитик Гетьман заявил, что на Бахмутском направлении ВСУ удается сковывать вражескую силу, несущую колоссальные потери.
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