Об этом он написал у себя в twitter.

"Бахмут. Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Все, чтобы доказать себе: мы еще что-нибудь можем!", - сказал он.

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Подоляк заявил, что россияне должны забыть о Бахмуте и начинать готовиться к Ялтинскому трибуналу.

1 декабря Институт изучения войны пришел к выводу, что из-за длительного штурма Бахмута техника РФ истощается, а войско деградирует.

1 декабря военный аналитик Гетьман заявил, что на Бахмутском направлении ВСУ удается сковывать вражескую силу, несущую колоссальные потери.

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