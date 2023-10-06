Оккупантам придется сделать "жест доброй воли" в Бахмуте: военный Сазонов назвал условие

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Логистику оккупантов уже сделали сложнее, осталась трасса из Бахмута на Соледар, Лисичанск, Северодонецк и Луганск. Когда мы ее возьмем под контроль, с поставкой врагу будет трудно. Без логистики воевать невозможно, это мы видели в Херсоне. А в Бахмуте группа вражеских войск составляет около 10 тыс., также танки, техника.Без своевременной поставки им будет очень тяжело и придется делать "жест доброй воли" или сражаться до последнего патрона и сдаваться в плен", - отметил Сазонов.

По его словам, ВСУ и Силы обороны работают над тем, чтобы взять Бахмут в полуокружение. Руководитель пресс-службы восточного командования Илья Евлаш говорит, что это вполне реально.

"У Клещиевки и Андреевки враг бросается на позиции, пытается постоянно их отбить, но ничего не получается. Где-то передовые группы ВСУ пересекли железную дорогу. Под огневым контролем находится трасса Мариуполь-Донецк-Горловка, через Бахмут на Славянск, а дальше на Ростов или Харьков", - объяснил военный.

На севере от Бахмута довольно тяжелая обстановка, враг удерживает свои позиции и пытается выбить ВСУ из Богдановки и Григорьевки, но им не удается продвинуться, говорит Сазанов.

"Мы уже видим и Берховку и Берховское водохранилище, а оттуда Бахмут видим невооруженным глазом, то есть это, пожалуй, будет замыкаться", - резюмировал политолог.