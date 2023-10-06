Оккупантам придется сделать "жест доброй воли" в Бахмуте: военный Сазонов назвал условие
Когда ВСУ возьмут под контроль трассу с Бахмута на Соледар, Лисичанск, Северодонецк и Луганск, оккупантам придется делать "жест доброй воли"
Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Эспрессо".
"Логистику оккупантов уже сделали сложнее, осталась трасса из Бахмута на Соледар, Лисичанск, Северодонецк и Луганск. Когда мы ее возьмем под контроль, с поставкой врагу будет трудно. Без логистики воевать невозможно, это мы видели в Херсоне. А в Бахмуте группа вражеских войск составляет около 10 тыс., также танки, техника.Без своевременной поставки им будет очень тяжело и придется делать "жест доброй воли" или сражаться до последнего патрона и сдаваться в плен", - отметил Сазонов.
По его словам, ВСУ и Силы обороны работают над тем, чтобы взять Бахмут в полуокружение. Руководитель пресс-службы восточного командования Илья Евлаш говорит, что это вполне реально.
"У Клещиевки и Андреевки враг бросается на позиции, пытается постоянно их отбить, но ничего не получается. Где-то передовые группы ВСУ пересекли железную дорогу. Под огневым контролем находится трасса Мариуполь-Донецк-Горловка, через Бахмут на Славянск, а дальше на Ростов или Харьков", - объяснил военный.
На севере от Бахмута довольно тяжелая обстановка, враг удерживает свои позиции и пытается выбить ВСУ из Богдановки и Григорьевки, но им не удается продвинуться, говорит Сазанов.
"Мы уже видим и Берховку и Берховское водохранилище, а оттуда Бахмут видим невооруженным глазом, то есть это, пожалуй, будет замыкаться", - резюмировал политолог.
- Институт изучения войны (ISW) пишет, что украинские защитники продолжают наступательные действия и продвинулись вперед в Бахмуте Донецкой области и Новопрокоповке в Запорожской области.
- 5 октября комбат 3-й ОШБр рассказал о перспективах продвижения под Бахмутом . По его словам, Андреевка являлась ключевой точкой для контроля южного фланга Бахмута. Таким образом, ВСУ не просто контролируют железнодорожную дорогу, а уже артиллерией могут доставать до трассы Берховка - Бахмут.
- 6 октября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники на Бахмутском направлении имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
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