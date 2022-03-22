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Оккупантам под Николаевом страшнее, чем в Чечне: СБУ в очередной раз перехватила разговоры российских военных
Армия оккупантов под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется на Николаевщине, терпит поражение и находится в осаде. Перехваченные Службой безопасности Украины разговоры российских захватчиков свидетельствуют о том, что под Николаевом им страшнее, чем в Чечне.
Об этом свидетельствуют переговоры российских военных, перехваченных СБУ.
В разговоре российский солдат рассказывает, что на 4-й день войны генерал пообещал им, что "спецоперация" завершится за считанные часы. Однако война затянулась на недели. Сами оккупанты ехали в Украину, чтобы победно пройти по городам, как на параде. Но сейчас их взяли в кольцо, потому нынешнюю "задачу идти на Николаев" считают нереальной.
Оккупанты жалуются, что у них нет палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. У 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются.
- Напомним, из раньше перехваченных СБУ разговоров слышно, что рапорты с отказом воевать пишут целыми подразделениями, в том числе старшие офицеры. Российские воины не понимают смысла войны, убеждены, что их используют как "пушечное мясо" и отправляют на верную смерть.
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