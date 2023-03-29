Оккупантам негде спрятаться: на неделе партизаны обнаружили и скорректировали ряд целей для поражения, - ЦНС
Благодаря работе украинского подполья у российских террористов нет покоя на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На неделе подполье помогло выявить и скорректировать ряд целей для поражения. В частности, речь идет о пунктах управления и складах врага. Враг ограничивает доступ к интернету, проводит рейды и депортирует людей, но все равно не может взять под контроль временно захваченные земли", - пишет ЦНС .
- 29 марта сообщалось, что россияне создали новый "советчик участникам СВО", где одним из пунктов является избегание контактов с местными жителями, поскольку "сдадут позиции".
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