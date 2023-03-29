Оккупантам негде спрятаться: на неделе партизаны обнаружили и скорректировали ряд целей для поражения, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На неделе подполье помогло выявить и скорректировать ряд целей для поражения. В частности, речь идет о пунктах управления и складах врага. Враг ограничивает доступ к интернету, проводит рейды и депортирует людей, но все равно не может взять под контроль временно захваченные земли", - пишет ЦНС .