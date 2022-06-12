Оккупантам не дают приблизиться к Бахмуту, продолжаются бои за Северодонецк, - Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины отразили атаки россиян в районе Бахмута и держат Северодонецк. Оккупанты обстреливают позиции украинских защитников вдоль линии столкновения
Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба ВСУ.
На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В Северодонецке россияне применяли ствольную и реактивную артиллерию. Враг пытается преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели. При попытке возобновить штурм в направлении Орехово – Золотое враг получил отпор украинских защитников и отошел.
На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.
Оккупанты обстреляли Черниговскую, Сумскую и Харьковскую область. На Слобожанском направлении проходят активные боевые действия. Враг пытается улучшить тактическое положение и занять лучшую оборонную позицию.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливает позиции ВСУ, чтобы не допустить перегруппировку подразделений. На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать ранее занятые позиции и также обстреливают подразделения Сил обороны.
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