Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба ВСУ.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В Северодонецке россияне применяли ствольную и реактивную артиллерию. Враг пытается преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели. При попытке возобновить штурм в направлении Орехово – Золотое враг получил отпор украинских защитников и отошел.

На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.

Оккупанты обстреляли Черниговскую, Сумскую и Харьковскую область. На Слобожанском направлении проходят активные боевые действия. Враг пытается улучшить тактическое положение и занять лучшую оборонную позицию.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливает позиции ВСУ, чтобы не допустить перегруппировку подразделений. На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать ранее занятые позиции и также обстреливают подразделения Сил обороны.

Утром 12 июня в Харьковской области россияне обстреляли из артиллерии Богодуховский район и повредили ряд домов.

В Северодонецке в Луганской области нацгвардиец сбил беспилотник РФ "Орлан-10" первым выстрелом из зенитного ракетного комплекса "Игла".

На Днепропетровщине 12 июня россияне убили женщину, разрушили дом и вызвали пожар в парке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb