Оккупантам, находившимся в Чернобыле месяц, остался максимум год жизни, - министр Галущенко
Все находившиеся в Зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции оккупанты получили большие дозы облучения
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства в Facebook.
"Невежество российских солдат зашкаливает так же, как дозиметры, которыми мы проверяли радиационный фон в местах дислокации захватчиков. Они рыли голыми руками почвы, зараженные радиацией, набирали радиоактивный песок в мешки для укреплений, дышали этой пылью. После месяца такого облучения им остался максимум год жизни. Точнее, медленного умирания от болезней", – заявил министр.
Он сообщил, что армия разграбила станцию, административные помещения, выносили все – от посуды до приборов.
"Заражен не только весь личный состав оккупатнов и "трофеи", но и вся военная техника, прошедшая через Чернобыль, - около 10 тысяч единиц. Каждый российский солдат привезет частицу Чернобыля домой", - сказал Галущенко.
Он также отметил, что металл хорошо подвергается облучению и переносит радиацию. Это чревато радиоактивным заражением всем, кто будет контактировать с имуществом или техникой ЧАЭС.
"Россияне несут смерть всем: украинцев убивают бомбами, а своих – радиацией с ЧАЭС", - заявил министр.
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