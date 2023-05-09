Оккупантам на Херсонщине приказали умышленно портить украинские паспорта на блокпостах
Чтобы ускорить темпы паспортизации на временно оккупированных территориях Украины, россиянам приказали умышленно портить украинские паспорта на блокпостах
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"По информации от нашего подполья, такое неофициальное распоряжение было выдано оккупационной администрацией россиян на временно оккупированных территориях Херсонской области. Российские военные должны умышленно причинять механические повреждения украинским паспортам", - говорится в сообщении.
"Сейчас московское руководство оккупантов давит на гауляйтеров и коллаборантов на ТОТ, чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации", - добавили в ЦНС.
Согласно сообщению, оккупанты предоставляют российскому паспорту статус документа для выживания. Без него нельзя выехать за пределы города или получить доступ к медицинским услугам.
- Ранее сообщалось, что оккупанты угрожают лишать родительских прав украинцев , чьи дети не оформят паспорта РФ.
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