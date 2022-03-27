Оккупант распространяет постановочные видео якобы с бесчеловечным отношением к пленным из РФ, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что украинские войска неукоснительно соблюдают нормы международного права
Об этом он написал в Facebook.
"С целью дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к "российским пленным". Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права", - заметил Зажив.
Главнокомандующий призвал доверять только официальным источникам.
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