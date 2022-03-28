Оккупант пытается накопить резервы и восстановить боеспособность войска, из оккупированной Южной Осетии в Крым перебросили 150 военных, - Генштаб

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook .



"Противник сосредотачивает основные усилия на выполнении задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также, российское оккупационное командование прилагает максимум усилий для удержания под контролем временно занятых территорий Украины", - говорится в сообщении.



В ГШ заявили, что с целью пополнения потерь личного состава, военными комиссариатами на территории РФ продолжается осуществление набора граждан для формирования так называемых подразделений добровольцев, которые будут привлекаться для обеспечения оккупационного порядка на захваченных территориях.



"Основные требования к кандидатам - удовлетворительное состояние здоровья. Опыт прохождения военной службы не является обязательным. Также принимают лиц со снятой судимостью", - добавили в Генштабе.



Там отметили, что противник продолжает наращивать группировку войск вокруг столицы.



"Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев", - говорится в сообщении.



ВСУ продолжают оборону Мариуполя. Они сдерживают развитие наступления противника на другие направления. В сообщении говорится, что захватчики продолжают нести большие потери.



"Временно захваченный город Херсон оказывает существенное сопротивление российской оккупации, враг вынужден все больше сосредоточивать силы российских военных и Росгвардии на удержании города под своим контролем", - заявили в Генштабе.



Там указали. что произошла переброска около 150 человек из Южной Осетии на временно оккупированную территорию АР Крым для дальнейших их действий в соседних областях Украины.



"Также зафиксировано проведение мероприятий по скрытой мобилизации населения так называемой Южной Осетии с целью дальнейшего его привлечения к войне с Украиной", - говорится в сообщении.



"Приведение предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, привлеченных к производству ракет, на круглосуточный режим работы свидетельствует о существенном уменьшении арсенала ракетного вооружения. В условиях действий международных санкций на запрет поставок высокотехнологичной продукции для РФ процесс импортозамещения будет иметь длительный эффект, учитывая отсутствие близкой перспективы самостоятельного изготовления высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования, являющегося важным компонентом технологического процесса изготовления ракет", - заявили в ГШ.



Там подытожили, что российское военное руководство пытается накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери в течение первого месяца войны.



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