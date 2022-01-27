"Оккупант продолжает грязную игру": в МИД Украины отреагировали на апелляцию музеев в оккупированном Крыму по "скифскому золоту"

Об этом Джапарова написала в Facebook.



"Мы не удивлены, что российский оккупант хочет продолжить свою грязную игру, чтобы как можно дольше затянуть судебный процесс, который уже длится семь лет. Но сколько бы это ни длилось во времени, мы продолжим защиту своих интересов. Мы готовы в третий раз доказать принадлежность артефактов к музейного фонда Украины уже в Верховном суде Королевства Нидерланды", - заявила Джапарова.



Представительница МИД напомнила, что дело по иску Украины в Амстердамском археологическом музее Аллард Пирсон находится в производстве судов Королевства Нидерландов с 2015 года.



В декабре 2016 Окружной суд Амстердама вынес решение в пользу украинской стороны, и постановил, что музейная коллекция "Крым. Золотой остров в Черном море" подлежит возвращению на территорию Украины и является частью украинского культурного наследия.



"Россия через своих марионеток обратилась в суд апелляционной инстанции с требованием отменить решение суда первой инстанции и вернуть экспонаты так называемым крымским музеям - юридическим фантомам, которые существуют только на бумаге в зале судебных заседаний", - отметила Джапарова.



Наконец, 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил первое решение о возвращении экспонатов Украине. Однако 26 января 2022 на это решение подали кассационную жалобу.