Оккупант пожаловался жене, что российские командиры стреляют своим солдатам по ногам, – перехват разведки

Главное управление разведки МО Украины перехватило разговор одного из оккупантов со своей женой.

"Здесь у нас командиры отмороженые. Они могут в ногу тебе выстрелить. Им за это ничего не будет", – говорит солдат.

Оккупант рассказал жене также о порядках в подразделении – как командиры безнаказанно издеваются над подчиненными и все время находятся "под допингом".

"Я тебе говорю, отмороженые совсем. Я думаю, они вообще под каким-нибудь ЛСД", - добавляет военнослужащий.

Напомним, СБУ перехватила разговор оккупантов об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все обман. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"

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