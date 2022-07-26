Оккупант пожаловался матери, что командование назвало его бригаду трусами за неспособность захватить деревню - перехват

Об этом рассказал 23-летний оккупант в разговоре с матерью, обнародованном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

"Нашу бригаду трусами обозвали, потому что мы не смогли село взять. Там один генерал приехал и говорит: "Ваши люди – трусы! Не смогли взять". А сам не знает, что там было. А старый комбриг увидел того генерала и, как сказали, морду ему за это набил", - рассказал захватчик.

Ранее украинская разведка обнародовала разговор, в котором мать оккупанта рассказала, что российские СМИ транслируют новости, главный месседж которых - "поражение" Украины.

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