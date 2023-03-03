Об этом сообщили 3 марта в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Известно, что эти боевики – члены террористических организаций "ДНР", которых в начале полномасштабного вторжения "перевели" в состав штурмовых подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов южного военного округа ВС РФ.

Отмечается, что злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боестолкновений на восточном фронте.

"Одним из фигурантов оказался боевик, с 2014 года находившийся в составе разведывательного управления республиканской гвардии "ДНР". В рядах террористической группировки охранял секретные российские тюрьмы, в которых незаконно удерживали участников сопротивления. А после 24 февраля он принимал непосредственное участие в штурме украинских городов в Донецкой области", - говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что еще двое боевиков накануне полномасштабной агрессии вступили в так называемую народную милицию "ДНР", где их назначили на "должности" стрелков.

Вместе с другими оккупантами они обстреливали населенные пункты на востоке Украины, а также осуществляли инженерно-техническое обустройство вражеских позиций.

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Также среди подозреваемых – боевик, в 2019 году добровольно присоединившийся к составу "2-го батальона ДНР".

В должности стрелка противотанкового артиллерийского взвода рашистов участвовал в боях против украинских защитников в районе Васильевки и Каменки Донецкой области.

Также сообщается еще об одном фигуранте - жителе Горловки, который в 2020 году присоединился к незаконному вооруженному формированию "ДНР". Его направили служить в танковый батальон на "должность" наводчика.

В феврале этого года он был переброшен на Новобахмутовку, где вместе с рашистами обстреливал жилые кварталы, гражданские и энергетические объекты критической инфраструктуры.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по 6 статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 258-3 (участие в террористической организации);

ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.