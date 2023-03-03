Охраняли секретные тюрьмы РФ и штурмовали украинские города на Донетчине: СБУ сообщила о подозрении пяти оккупантам
СБУ сообщила о подозрении пяти боевикам, которые охраняли секретные тюрьмы РФ и штурмовали украинские города в Донецкой области
Об этом сообщили 3 марта в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Известно, что эти боевики – члены террористических организаций "ДНР", которых в начале полномасштабного вторжения "перевели" в состав штурмовых подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов южного военного округа ВС РФ.
Отмечается, что злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боестолкновений на восточном фронте.
"Одним из фигурантов оказался боевик, с 2014 года находившийся в составе разведывательного управления республиканской гвардии "ДНР". В рядах террористической группировки охранял секретные российские тюрьмы, в которых незаконно удерживали участников сопротивления. А после 24 февраля он принимал непосредственное участие в штурме украинских городов в Донецкой области", - говорится в сообщении.
СБУ сообщает, что еще двое боевиков накануне полномасштабной агрессии вступили в так называемую народную милицию "ДНР", где их назначили на "должности" стрелков.
Вместе с другими оккупантами они обстреливали населенные пункты на востоке Украины, а также осуществляли инженерно-техническое обустройство вражеских позиций.
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Также среди подозреваемых – боевик, в 2019 году добровольно присоединившийся к составу "2-го батальона ДНР".
В должности стрелка противотанкового артиллерийского взвода рашистов участвовал в боях против украинских защитников в районе Васильевки и Каменки Донецкой области.
Также сообщается еще об одном фигуранте - жителе Горловки, который в 2020 году присоединился к незаконному вооруженному формированию "ДНР". Его направили служить в танковый батальон на "должность" наводчика.
В феврале этого года он был переброшен на Новобахмутовку, где вместе с рашистами обстреливал жилые кварталы, гражданские и энергетические объекты критической инфраструктуры.
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по 6 статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 258-3 (участие в террористической организации);
- ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований).
В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.
- Ранее подозрение от СБУ получил первый заместитель начальника генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудский, отдававший приказы о проведении полномасштабного вторжения в Украину.
- 2 марта стало известно, что прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении 41 депутата госдумы РФ, поддержавших постановление Владимира Путина за признание независимости "ДНР" и "ЛНР".
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