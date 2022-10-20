Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

В 2015 году житель Воронежской области РФ прибыл в ОРЛО, вступил в "службу правительственной безопасности министерства внутренних дел ЛНР" и получил стрелковое огнестрельное оружие.

В составе вооруженной группы из нескольких десятков человек он охранял ближайшее окружение эксвотажка "ЛНР" в Луганске. Исполнял обязанности в оккупационной администрации, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины.

С началом полномасштабного вторжения РФ воевал в рядах кафиров на Востоке Украины. В августе 2022 года в Донецкой области получил ранения и попал в плен в ВСУ.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении россиянина за участие в незаконных военизированных или вооруженных формированиях.

13 октября охранника боевика штурмового батальона "ДНР" "Сомали" с позывным Гиви приговорили к 13 годам заключения за госизмену и участие в террористической организации.

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