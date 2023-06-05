Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Спикер отметила, что прокуратура готовит сообщение о подозрении охраннику Вадиму Мошкину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 436-1 УК Украины – изготовление и распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц. По этой же статье подозревают жену охранника, также принадлежавшую к указанной организации.

Как сообщила Максимец, люди из этого объединения рассылали в адрес госорганов и коммунальных предприятий письма, в которых писали об отказе платить долги за коммунальные услуги. На открытках печатали запретную коммунистическую символику. Также в письмах отмечалось, что провозглашение независимости Украины, как и распад СССР, якобы было незаконным.

Оказывается, еще в феврале от СБУ в прокуратуру поступили материалы о деятельности на территории столицы группы людей, считающих себя "гражданами СССР". Максимец рассказала, что СБУ направили эти материалы в Деснянскую окружную прокуратуру еще в феврале 2023 года. А обыски в доме семьи Мошкинов планировались в начале июня, но 1 июня произошла трагедия с закрытыми укрытиями, из-за которой охранник оказался под стражей. Поэтому расследование пришлось ускорить.