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Охраннику киевской поликлиники, не открывшему укрытие, готовят подозрение за распространение коммунистической символики

5 июня, 2023 понедельник
17:33
Общество

Охраннику, находящемуся под стражей из-за дела о закрытом укрытии в Киеве, прокуратора выдвинула подозрение в изготовлении и распространении коммунистической символики

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Спикер отметила, что прокуратура готовит сообщение о подозрении охраннику Вадиму Мошкину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 436-1 УК Украины – изготовление и распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц. По этой же статье подозревают жену охранника, также принадлежавшую к указанной организации.

Как сообщила Максимец, люди из этого объединения рассылали в адрес госорганов и коммунальных предприятий письма, в которых писали об отказе платить долги за коммунальные услуги. На открытках печатали запретную коммунистическую символику. Также в письмах отмечалось, что провозглашение независимости Украины, как и распад СССР, якобы было незаконным.

Оказывается, еще в феврале от СБУ в прокуратуру поступили материалы о деятельности на территории столицы группы людей, считающих себя "гражданами СССР". Максимец рассказала, что СБУ направили эти материалы в Деснянскую окружную прокуратуру еще в феврале 2023 года. А обыски в доме семьи Мошкинов планировались в начале июня, но 1 июня произошла трагедия с закрытыми укрытиями, из-за которой охранник оказался под стражей. Поэтому расследование пришлось ускорить.

  • Напомним, в ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В результате падения обломков сбитой ракеты тогда погибли три киевлянки, среди них - ребенок.
  • 2 июня в рамках расследования гибели в Киеве людей, которые не могли зайти до укрытия поликлиники во время воздушной тревоги, объявили подозрение первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.
  • В субботу, 3 июня, Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела по закрытому укрытию.
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