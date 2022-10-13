Охранника боевика Гиви приговорили к 13 годам тюрьмы за госпредательство и участие в террористической организации
Охранник боевика штурмового батальона "Сомали" с позывным Гиви - приговорен к 13 годам заключения за госизмену и участие в террористической организации
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
"По результатам поддержки публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора за государственную измену, участие в террористической организации и в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования осужден гражданин Украины", - говорится в сообщении.
Шевченковский райсуд Киева назначил охраннику боевика Гиви 13 лет за решеткой с конфискацией имущества.
"Прокурором в суде доказано, что осужденный с января 2016 года добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в не предусмотренном законом вооруженном формировании, террористической организации "ДНР" – отдельном штурмовом батальоне "Сомали", – разъясняют в прокуратуре.
Сообщается, что злоумышленник охранял командира батальона с позывным Гиви. Он признан виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Он полностью признал свою вину.
- Напомним, 5 марта 2020 года одно из изданий опубликовало интервью с якобы агентом СБУ Олегом Сугереем, рассказавшим об уничтожении главаря боевиков "Гиви". Впоследствии в Службе безопасности подчеркнули, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в организации.
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