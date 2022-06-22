Охранник Путина, носивший чемодан с "ядерной кнопкой", тяжело ранен, - Mirror
Охранник Путина, носивший "ядерный чемодан", тяжело ранен в собственной квартире в Московской области в понедельник, 20 июня
Об этом сообщает Mirror.
Таинственный полковник Вадим Зимин, носивший ядерный чемодан президентов России, был найден с тежолим ранениемв своей квартире на Московщине.
53-летний Зимин находится в тяжелом состоянии в реанимации.
СМИ пишут, что Зимин лежал в луже крови, а возле него – травматический пистолет. Ранение он получил в голову. Его обнаружил брат, который, как сообщается, находился в ванной во время стрельбы.
В то время гражданская жена Зимина, являющаяся медиком, лечила раненых во время войны в Украине.
По сообщению "Московского комсомольца", случай произошел сразу после того, как на Зимина закрыли уголовное производство по подозрению в получении взятки во время работы на руководящей должности в таможенной службе.
Ранее Зимин отвечал за так называемый портфель с красной кнопкой, активация которой, якобы, приводит к запуску ядерного оружия. В этой роли он был при президенте Ельцине, а при Путине даже пошел на повышение, получив звание полковника.
- Отметим, что уже второй раз чемодан Путина оказывается в центре внимания европейских медиа. В начале июня журналисты Paris Match исследовали , что российского президента за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в туалетах в чемодан и забирает с собой в Россию.
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