Об этом сообщает Mirror.

Таинственный полковник Вадим Зимин, носивший ядерный чемодан президентов России, был найден с тежолим ранениемв своей квартире на Московщине.

53-летний Зимин находится в тяжелом состоянии в реанимации.

СМИ пишут, что Зимин лежал в луже крови, а возле него – травматический пистолет. Ранение он получил в голову. Его обнаружил брат, который, как сообщается, находился в ванной во время стрельбы.

В то время гражданская жена Зимина, являющаяся медиком, лечила раненых во время войны в Украине.

По сообщению "Московского комсомольца", случай произошел сразу после того, как на Зимина закрыли уголовное производство по подозрению в получении взятки во время работы на руководящей должности в таможенной службе.

Ранее Зимин отвечал за так называемый портфель с красной кнопкой, активация которой, якобы, приводит к запуску ядерного оружия. В этой роли он был при президенте Ельцине, а при Путине даже пошел на повышение, получив звание полковника.

Отметим, что уже второй раз чемодан Путина оказывается в центре внимания европейских медиа. В начале июня журналисты Paris Match исследовали , что российского президента за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в туалетах в чемодан и забирает с собой в Россию.

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